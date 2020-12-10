Краснокутским лицеистам напомнили правила безопасности на железной дороге

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На минувшей неделе в лицее-интернате №5 ОАО «РЖД» города Красный Кут состоялся урок, направленный на профилактику детского травматизма вблизи стальной магистрали. Учащимся третьих классов напомнили о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов. Подобные занятия проводятся в образовательном учреждении на регулярной основе в рамках деятельности клуба «Юный железнодорожник».

В ходе занятия лицеисты приняли участие в познавательной игре «Железная дорога – зона повышенной опасности». В игровой форме до учащихся довели информацию о том, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. С целью закрепления полученных знаний в заключительной части встречи была организована тематическая викторина.

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Напоминаем, что напряжение в контактной сети на Приволжской железной дороге составляет 27,5 тысяч вольт. Для получения смертельного удара током человеку достаточно приблизиться к проводу на расстояние менее двух метров.

В целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, а также залезать на подвижной состав. Прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону и надетый капюшон снижают бдительность, в результате чего можно не заметить приближающийся состав.

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