Володин о строительстве инфекционной больницы: Нельзя так работать

Вячеслав Володин посетил стройплощадку будущей инфекционной больницы. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Сегодня, 10 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил стройплощадку инфекционной больницы в Саратове.

Он остался недоволен ходом работ и считает, что отопление в построенные корпуса подали с опозданием.

- Здания промерзли. Нельзя так работать. Деньги на счетах есть. Наведите порядок, — сказал Володин и призвал привлекать на завершение строительства только лучших подрядчиков.

Напомним, объект планируют достроить за счет федеральных средств к лету 2021 года. Здесь будут работать около 1,2 тыс. человек, сюда же переедут восемь инфекционных отделений из существующих больниц. Учитывая это, дефицит кадров в будущем центре составляет примерно половину.

Володин призвал не допустить простоя работы больницы в пандемию из-за отсутствия оборудования или персонала и заявил, что будущий главврач уже с начала следующего года должен заниматься подбором кадров.

Строительство больницы должны завершить летом 2021 года. Фото из паблика «Володин. Саратов»

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