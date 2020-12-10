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Володин о строительстве инфекционной больницы: Нельзя так работать

Сюда переедут восемь инфекционных отделений из существующих больниц
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Вячеслав Володин посетил стройплощадку будущей инфекционной больницы. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Вячеслав Володин посетил стройплощадку будущей инфекционной больницы. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Сегодня, 10 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил стройплощадку инфекционной больницы в Саратове.

Он остался недоволен ходом работ и считает, что отопление в построенные корпуса подали с опозданием.

- Здания промерзли. Нельзя так работать. Деньги на счетах есть. Наведите порядок, — сказал Володин и призвал привлекать на завершение строительства только лучших подрядчиков.

Напомним, объект планируют достроить за счет федеральных средств к лету 2021 года. Здесь будут работать около 1,2 тыс. человек, сюда же переедут восемь инфекционных отделений из существующих больниц. Учитывая это, дефицит кадров в будущем центре составляет примерно половину.

Володин призвал не допустить простоя работы больницы в пандемию из-за отсутствия оборудования или персонала и заявил, что будущий главврач уже с начала следующего года должен заниматься подбором кадров.

Строительство больницы должны завершить летом 2021 года. Фото из паблика «Володин. Саратов»

Строительство больницы должны завершить летом 2021 года. Фото из паблика «Володин. Саратов»

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