Александр Паращенко уволился из психиатрической больницы Святой Софии в Саратове

Александр Паращенко Фото: Александр Уриевский

Главврач Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии Александр Паращенко уволился.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Минздрава, планируется, что он будет развивать и повышать эффективность региональной службы психиатрической, в том числе судебной, экспертизы.

Министр здравоохранения области Олег костин отметил, что он нужен отрасли, как профессионал, как человек чистой души и большого сердца.

- Уверен, что продолжение работы в системе здравоохранения, новый, но очень знакомый фронт работы поможет ему найти новые точки для раскрытия профессиональных компетенций и личностных способностей, — сказал Костин.

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