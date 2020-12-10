За сутки в Саратовской области горел дом и барак

Вчера, 9 декабря, в 14:50 десять пожарных и три единицы техники выехали тушить барак в поселке Ртищевский.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, по предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

Пламя на площади в 80 кв. м ликвидировали.

В этот же день в 15:57 девять пожарных и три единицы техники тушили двухквартирный дом в селе Красноармейское Энгельсского района. Возгорание на площади 100 кв. м ликвидировали.

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