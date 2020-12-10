Рецидивист угнал Volkswagen Polo у саратовца

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Полиция раскрыла угон Volkswagen Polo у жителя Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, мужчина проснулся и не обнаружил авто, которое стояло у дома на 3-м Цементном проезде.

Правоохранители прибыли на место происшествия. Выяснилось, что к преступлению мог быть причастен недавний знакомый потерпевшего.

Накануне он пил в компании, а потом уснул. Гость взял ключи от машины и уехал.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 30-летний рецидивист. Транспорт в целости и сохранности обнаружили на улице Емлютина.

На злоумышленника завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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