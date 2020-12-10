В Саратове рассказали о мерах поддержки предпринимателям

Накануне, 9 декабря, в пресс-центре «Комсомольская правда - Саратов» состоялась пресс-конференция «О ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и антикризисных мер поддержки бизнеса на территории Саратовской области».

В пресс-конференции участвовали и.о. министра экономического развития области, руководитель центра предпринимателя «Мой бизнес», исполнительный директор Фонда микрокредитования, генеральный директор АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», руководители АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» и АНО «Палата ремесел Саратовской области».

Как отметил и.о. министра экономического развития Саратовской области Андрей Разборов, в 2020 году на реализацию национального проекта предусмотрено 371 млн рублей бюджетных средств – почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Отраслевым министерством продолжена реализация четырех региональных проектов.

И.о. министра Андрей Разборов

В Саратовской области более 72 тысяч субъектов предпринимательства. По количеству субъектов МСП область занимает 6 место в ПФО и 22 место в России. Как подчеркнул Андрей Разборов, это хороший результат.

- В Саратовской области в период максимальных ограничений и временного прекращения деятельности попали 40% от общего числа малого и среднего предпринимательства. На региональном уровне приняты четыре пакета мер, уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложение, в два раза снижен потенциально возможный доход для предпринимателей, которые находятся на патентной системе налогообложения, - рассказал и.о. министра экономического развития.

Во время пандемии коронавируса для предпринимателей Саратовской области основными направлениями поддержки стали: налоговые льготы, прямая финансовая в виде субсидий, система льготного кредитования.

Андрей Разборов отметил, что предоставление региональных мер поддержки осуществляется при соблюдении более широкого ряда условий, не только учитывая основной вид ОКВЭД.

Александр Марченко

В Саратовской области предприниматели получали комплексную поддержку от Центра предпринимателя «Мой бизнес». Руководитель Центра Александр Марченко рассказал, что за 11 месяцев 2020 года действующим и начинающим предпринимателям, физлицам и самозанятым саратовцам предоставлено более 10 тысяч услуг. Бизнесмены могли получить поддержку в ходе различных мероприятий начиная от выставок и круглых столов, заканчивая образовательными онлайн-программами.

Поддержку для начинающих оказывали и в Фонде микрокредитования. Фондом введена отсрочка по уплате основного долга, отменен сбор за оформление и штрафные санкции за просроченную задолженность, приостановлена претензионная работа. Спрос на микрозаймы вырос по отношению к первому кварталу почти в два раза.

Фонд Микрокредитования Саратовской области предлагает реализовать начинающим бизнесменам финансирование по льготным ставкам. Для этого необходимо после регистрации в налоговой инспекции прийти в Фонд и получить до 1 млн рублей по ставке 4,25% годовых на срок до двух лет.

Сергей Гайдаш: Текущий год – стал годом изменений

- Текущий год – стал годом изменений. Теперь мы с новыми задачами шагаем в 2021 год. С будущего года акцент в рамках национального проекта ориентирован, прежде всего, на начинающих предпринимателей и самозанятых граждан, - резюмировал исполнительный директор НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» Сергей Гайдаш.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработан по инициативе Президента Владимира Путина, при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития области.