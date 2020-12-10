Саратовец взял кредиты и перечислил деньги мошенникам

В Саратове местного жителя обманули мошенники.

- Ему позвонила якобы сотрудница банка, назвала его ФИО и сообщила, что произошла утечка информации и неизвестные оформили на него кредит. Чтобы сохранить деньги, мужчине сказали погасить долг. Он заявку не оформлял, поэтому послушался аферистку и оформил в банках займ и две кредитных карты, а полученные 275 тыс. рублей перевел на неизвестный номер телефона, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

После этого он пошел в полицию, там возбудили дело за мошенничество.

Примечательно, что пострадавший знал о таком виде мошенничества из бесед с сотрудниками полиции и СМИ, но, видимо, посчитал, что с ним такое произойти не может.

В главке просят горожан не сообщать никому пароли и коды из СМС, не переводить незнакомцам деньги, а при подобных звонках класть трубку.

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