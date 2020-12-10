Радаев подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря

Валерий Радаев

Работодателям Саратовской области рекомендовано предоставить день отдыха в четверг, 31 декабря, организовав при этом рабочий день в субботу, 26 декабря. Это сделано в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 10 декабря, губернатор Валерий Радаев.

Министерствам образования, строительства, транспорта, здравоохранения поручено организовать соответствующую работу подведомстенных учреждений и служб в эти дни.

Ранее в правительстве говорили, что выходной день вправе установить руководитель каждой организации, в индивидуальном порядке. Но потом, 8 декабря, с инициативой объявить выходным 31 декабря выступил спикер ГД Вячеслав Володин.

Уже 9 декабря губернатор Валерий Радаев объявил, что по просьбам жителей, 31 декабря будет объявлен выходным.