КВС: свалка мусора у трассы канализационного коллектора может привести к масштабной экологической катастрофе

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Руководство ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» уведомило главу города, а также надзорные органы о действиях застройщиков, осуществляющих строительство микрорайона «Авиатор» в Заводском районе Саратова. На протяжении 2018-2020 годов данными организациями ведется отсыпка грунта между жилым комплексом «Авиатор» и железной дорогой. В результате указанных действий напорный трубопровод d800 мм и 2 канализационных коллектора d530 мм оказались на глубине 12 м.

Службой безопасности ООО «КВС» зафиксированы факты несанкционированного сброса строительных отходов. В объектив камеры специалистов попали, в том числе, автомобили брендированные логотипом компании «Сароблжилстрой», а также несколько автомобилей без нанесения наименования организации на кузов. Информация с фотографиями техники, на которых отчетливо видно государственные регистрационные номерные знаки (КАМАЗ у441хм64, КАМАЗ х258хт64, МАЗ р574му64), передана в надзорные инстанции для принятия мер.

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КВС напоминает, что согласно строительным нормам и правилам, в соответствии с которыми осуществляется строительство объектов системы водоотведения, глубина заложения определяется на этапе проектирования, в ходе которого также производится определение материала будущих коммуникаций, диаметра трубопроводов, грунтовых условий, материала засыпки и др. Проектом строительства конкретных коллекторов предусмотрено их заложение на глубине 2-3 м. Отсыпка грунта вдоль трассы прохождения напорных коллекторов создает дополнительную нагрузку на стенки трубопроводов, ведет к увеличению риска их разрушения, особенно с учетом длительного срока их эксплуатации. При таких обстоятельствах оперативное обслуживание коллекторов и проведение аварийных ремонтов невозможно, поскольку только для поиска места повреждения и разработки грунта потребуется порядка семи дней. Обрушение канализационного коллектора может привести к вытеканию неочищенных стоков на рельеф, затоплению железнодорожных путей, а также с учетом близости объекта к реке Волга и невозможности оперативного начала аварийных работ, это может привести к глобальной санитарной и экологической катастрофе.

КВС обращает внимание о необходимости принятия мер в отношении застройщиков жилого комплекса «Авиатор» (ООО «Переселение», ООО «Переселение Инвест», ЖСК «Авиатор-2», ЖСК «Авиатор-3», ЖСК «Авиатор-4», ЖСК «Авиатор-5», ЖСК «Авиатор-6», МКУ «Капитальное строительство», ООО «Дубль Риэлт») и обязании их начать работы по освобождении трассы коллекторов. Выпадение осадков в виде снега и образование тяжелого снежного покрова также создаст дополнительную нагрузку на объект, поэтому освобождение трассы должно начаться незамедлительно.