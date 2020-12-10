В Вольске вынесен приговор двум садистам, забившим насмерть дворника

Оба преступника получили длительные сроки в колонии строгого режима
В Вольске вынесен приговор двум молодым людям, избившим до смерти работника сферы благоустройства.
Следователи СУ СКР установили картину произошедшего. Утром 8 июля 2020 года, около пяти часов утра двое приятелей 24 и 26 лет, неподалеку от летнего кафе на берегу Волги по улице Степана Разина в Вольске, пристали к 46-летнему дворнику, который убирал набережную.
Фото СУ СКР со следственного эксперимента
Молодые люди стали придираться к мужчине, избили его руками и ногами, в том числе по голове, а затем загнали в Волгу – «поплавать».
Когда избитый дворник выбрался из воды, его продолжили избивать. От полученных травм через непродолжительное время пострадавший скончался. Его тело обнаружила прохожая в лесополосе неподалеку от кафе.
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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшего стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.
Суд назначил 24-летнему садисту 13 лет лишения свободы, 26-летнему - девять лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.
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