В Львовке под Саратовом на пожаре пострадал мужчина

В Аркадакском районе Саратовской области вчера поздним вечером, 9 декабря, случился пожар.

- Сигнал о возгорании частного деревянного дома в селе Львовка поступил в 23:38. На место выдвинулись пять человек и две единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 48 кв. м. Пострадал 42-летний мужчина.

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