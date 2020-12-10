Под Саратовом мужчина сбежал из магазина с полной корзиной водки и вина

В Советском районе Саратовской области в поле зрения камер и правоохранителей попало ограбление продуктового магазина.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, в 17:00 один из посетителей положил в корзину пять бутылок водки, одну вина и пошел мимо касс. Один из работников попытался догнать его, но тот ушел вместе с награбленным. Сумма ущерба составила почти 2,7 тыс. рублей.

Полиция задержала мужчину по горячим следам. Оказалось, что 30-летний рецидивист из Степного уже успел выпить одну бутылку водки, остальное изъяли.

Теперь за грабеж гражданину грозит до четырех лет лишения свободы.

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