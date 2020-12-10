Валерий Радаев потребовал сдать девять долгостроев до конца 2020 года

Уже определены сроки сдачи шести объектов обманутых дольщиков в Саратовской области — они должны быть завершены до конца декабря 2020 года. Это ЖСК «Возрождение» в Балаково, ООО «Стройсар», ЖСК «Прометей», ЖСК «Комфорт», ЖСК «Строитель», ЖСК «Наш дом на Шелковичной» в Саратове. По этим домам никаких дополнительных вопросов не имеется. Об этом было заявлено 9 декабря на совещании по решению вопросов обманутых дольщиков при губернаторе.

По словам министра строительства и ЖКХ области Павла Мигачева, объект ООО «Автодом» сдадут не раньше февраля следующего года, потому что инвестору не успевают предоставить компенсационный земельный участок. Сейчас на объекте идет подключение коммуникаций.

По дому ЖСК «Волга» было найдено техническое решение, в результате чего до конца года будет окончена коробка здания, а к февралю — завершена отделка внутренних помещений.

Радаев не согласился с таким подходом и потребовал сдать объекты в этом году.

По его мнению, ООО «Автодом» готов на 100%, нужно оперативно решить процедурные вопросы, время до конца года для этого есть.

- Ситуация с ЖСК «Волга» — это, прежде всего, упущение министерства строительства и ЖКХ и мэрии Саратова. Решение проблемы можно было найти еще в сентябре, а не затягивать до декабря, — отметил Валерий Радаев.

Дом ПК «Росток-95» на улице Майская также полностью готов, но предстоит компенсировать затраты на квартиры жителям, купившим квартиры на последнем этаже, который не проходит по техническим условиям. Объект также поручено ввести до конца 2020 года.