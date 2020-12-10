В Саратовской области за сутки 261 заражение коронавирусом — рекорд

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 261 человек. Это максимум за все время пандемии.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, на 10 декабря общее количество инфицированных в области составило 29 719, а выздоровевших — 25 221. За сутки вылечились 183 пациента.

Больше всего новых случаев в Саратове — 110, Энгельсском и Балашовском районах — 25 и 15 соответственно.

Из 261 заболевшего 11 человек — это дети до 14 лет, а старше 60 — 110 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.