Безработный саратовец украл из магазина 24 тюбика зубной пасты

В Ленинском районе Саратова вчера, 9 декабря, раскрыли кражу 24 тюбиков зубной пасты.

- Вечером 29 сентября обратилась 49-летняя директор магазина на улице 1-я Зеленогорская. Она рассказала, что из торговой точки украли 12 шт «Лакалюта» и 12 — «Сенсодин», — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей. Правоохранители возбудили дело.

В рамках расследования задержан 41-летний безработный и ранее не судимый мужчина. Он признался в преступлении. Зубную пасту возвратили магазину, а мужчину обязали явиться в отдел.

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