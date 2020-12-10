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За долги по воде арестован еще один автомобиль в Саратове

Долги за холодное водоснабжение составили 11 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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Машину забрали за долг в 11 тысяч рублей

Машину забрали за долг в 11 тысяч рублей

Несмотря на относительно небольшую сумму задолженности, 11 тыс. рублей, саратовец не спешил ее оплачивать. После решения суда приставы возбудили исполнительное производство.

По данным ГИБДД, за должником зарегистрирован автомобиль ВАЗ-2115.

Пристав вместе с представителем ООО «Концессии водоснабжения Саратова» выехали по адресу должника, автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение ООО «КВС». Если мужчина не оплатит 11 тыс. долга за воду, машину продадут для погашения задолженности.

Ранее еще один житель Саратова за долг в 40 тыс. рублей остался без иномарки.

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