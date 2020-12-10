В горящем доме на Московском шоссе ожоги получил мужчина

На Московском шоссе в Саратове ночью горел частный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил дежурному в 02:57.

Горел двухквартирный дом из дерева и кирпича. Огонь охватил одну из квартир на площади 56 кв. м.

Пострадал 72-летний мужчина. Он был госпитализирован с 25% ожогов туловища и рук в 7-ю горбольницу Саратова.

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