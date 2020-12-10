Отключена вода на девяти улицах в центре Саратова

На улице Зарубина в Саратове 10 декабря было выявлено повреждение водовода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в связи с этим до 20 часов будет отключено водоснабжение домов.
В зону ограничения попали дома на улицах: Горького, Московская, Кутякова, Зарубина, Большая Казачья, Киселева, Рахова, Чапаева и 1-я Садовая.
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