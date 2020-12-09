Татьяна Ганжа сестру не поздравила и сама осталась без денег

Инвалиду второй группы, 71-летней пенсионерке в Саратове предлагают оплатить повторно почтовое отправление. Иначе посылку не вернут. Татьяне Ганжа, которая уже заплатила за нее 2,5 тыс. рублей, физически тяжело после перенесенного инсульта переезжать по почтовым отделениям, а главное – лишних денег в бюджете у саратовской пенсионерки просто нет.

- Отправила посылку 21 сентября, сестре в Германию. Хотела ее порадовать на день рождения. Оплатила все услуги и сборы, посылку приняли. Жду уже два с половиной месяца, а посылка так и не доставлена. Пошла на почту узнать, в чем дело. А мне говорят, что она уже лежит в саратовском почтовом отделении №30. Я поехала туда, а мне там говорят – да, посылку обратно вернем, но надо заплатить еще такую же сумму, как при отправке – еще 2,5 тыс. рублей. Я спросила – почему – мне говорят – а за возврат, - рассказала Татьяна Ганжа.

Трекинг показывает, что посылка почти две недели пробыла в Германии и поехала назад

Что произошло с посылкой в Германии и почему, помотав ее две недели по Дойчланду, отправили обратно в Россиию - отдельный вопрос. Возможно, сестра саратовской пенсионерки в условиях пандемии не смогла придти в положенный срок на почту. Предполагать можно что угодно, но ящик с подарками поехал обратно в Саратов.

И вместо положительных эмоций - одни разочарования.

Пенсионерка считает, что она не просто оплатила уже все расходы, включая пересылку, но и даже ожидает какой-то компенсации от «Почты России» за пустые хождения в отделение и фактически не оказанную услугу.

Посылка приехала обратно в Саратов, но бесплатно ее на почте отдавать не хотят

В УФПС по Саратовской области корреспонденту «КП-Саратов» сообщили, что ситуация развивается в рамках закона и внутренних документов «Почты России». Конкретные комментарии по этому случаю обещали представить в ответ на письменный запрос, который «КП-Саратов» в УФПС уже направила.

Случится ли с пенсионеркой маленькое предновогоднее чудо и станет ли его автором «Почта России» - вскоре узнаем.

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