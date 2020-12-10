Рабочему отрезало кисть руки на производстве под Саратовом

Рабочему отрезало кисть руки на станке Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовском районе на производстве рабочему отрезало руку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось днем 9 декабря.

По версии следствия, 32-летний оператор распиливал листы ДВП. В какой-то момент он решил перевернуть лист, но его правую руку зажало балкой, а пила отрезала кисть.

Коллеги бросились на помощь. Пострадавший был госпитализирован.

Следователи осмотрели место происшествия. Начата проверка, истребовала документация, опрашиваются сотрудники. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Предположительно, речь может идти о фабрике «Король диванов», производство которой расположено в Саратовском районе.

Следователи опрашивают сотрудников организации Фото: СУ СКР по Саратовской области

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