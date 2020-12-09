Саратовская облдума определилась с представителями в Общественную палату региона

Комитет по культуре, общественным отношениям и информполитике Саратовской областной думы 9 декабря утвердил список из 21 кандидата в Общественную палату региона.

Эта часть кандидатов, которых предлагает Дума, еще столько же предложит губернатор, и 21 представителя местных общественных объединений, зарегистрированных на территории области, должны предложить сами общественники.

По результатам голосования комитета думы, на заседание парламента для утверждения вынесен список из 21 кандидата. В процессе голосования вместо Антона Головченко (Фонд социальной поддержки граждан «Забытые живые», представитель) был утвержден Владимир Ташпеков (Президент СРОО «Ассоциация поволжских казахов»).

Кроме него в итоговый список, предложенный на заседание думы, вошли:

Авезниязов Сергей Климентьевич - Саратовская региональная организация Общероссийской общественной организации «Рос-сийский Союз ветеранов Афганистана», Председатель Правления.

Боброва Валентина Михайловна - Саратовское региональное отделение Oбщероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», председатель.

Богданова Валентина Викторовна - Саратовское региональное общественное движение по содействию реализации программ просвещения граждан «Союз защиты вкладчиков, акционеров и инвесторов», председатель.

Герчикова Елена Зиновьевна - Благотворительный фонд «Благодать», представитель

Головченко Антон Владимирович - Фонд социальной поддержки граждан «Забытые живые», представитель.

Жуковская Людмила Петровна - Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области», Председатель Совета.

Караман Наталья Леонидовна - Саратовская правозащитная региональная общественная организация «Защита», председатель СПРОО.

Качанов Александр Иванович - Саратовская областная организация Профсоюза работников АПК РФ, председатель.

Королькова Наталия Александровна - Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья, председатель.

Крупин Андрей Иванович - Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», член Совета.

Кубанкин Дмитрий Александрович - Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всерос-сийское общество охраны памятников истории и культуры», представитель.

Малышев Андрей Николаевич - Саратовская региональная общественная организация ветеранов – защитников Государственной границы «Часовые Родины», председатель организации.

Низовцев Александр Иванович - Саратовская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», председатель.

Прохоров Сергей Александрович - Саратовская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, председатель.

Степанов Александр Алексеевич - Фонд содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение», директор Фонда.

Топилина Татьяна Михайловна- Саратовская региональная общественная организация помощи инвалидам «Равные возможности», член организации.

Усков Евгений Иванович - Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель.

Фетисов Андрей Викторович - Саратовское областное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России», председатель.

Фролов Георгий Васильевич Саратовская региональная общественная организация «Фонд Книги Памяти», председатель СРОО, главный редактор Книги Памяти Саратовской области.

Чеботарев Александр Евгеньевич - Благотворительный фонд «Александр Невский», представитель, священник.

Шаров Сергей Олегович Ассоциация - «Центр коммуникативных и информационных технологий «Апрель», представитель.