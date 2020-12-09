На всю зиму запрещен въезд грузовиков в Саратов днем

Грузовые автомобили смогут заехать в Саратов только по ночам Фото: Екатерина Семенова

В Саратове с 15 декабря по 15 марта вводится запрет на въезд в город грузовиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это касается автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн.

Заезжать в город им нельзя будет с шести утра до 22 часов. Есть исключения — для международных грузоперевозок, доставку продуктов, животных, лекарств, ГСМ, семян, удобрений, почты, грузов для предотвращения ЧП, а также специального транспорта Минобороны.

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