На всю зиму запрещен въезд грузовиков в Саратов днем

Грузовые автомобили смогут заехать в Саратов только по ночам
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове с 15 декабря по 15 марта вводится запрет на въезд в город грузовиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это касается автомобилей грузоподъемностью более 10 тонн.
Заезжать в город им нельзя будет с шести утра до 22 часов. Есть исключения — для международных грузоперевозок, доставку продуктов, животных, лекарств, ГСМ, семян, удобрений, почты, грузов для предотвращения ЧП, а также специального транспорта Минобороны.
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