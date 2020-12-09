Саратовцам расскажут о специальной ипотеке под 6,5% годовых

10 декабря 2020 в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Перезапуск специальной субсидированной ипотеки с господдержкой под 6,5 процентов».

В дискуссии принимают участие:

- Мигачев Павел Вячеславович — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области;

- Островская Елена Анатольевна — начальник экономического отдела Отделения по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации;

- Панасенко Вячеслав Сергеевич — управляющий банка ВТБ в Саратовской области;

- Жукова Вероника Александровна — заместитель директора Саратовского филиала АО «Россельхозбанк»;

- Оболенская Александра Борисовна — начальник управления по Восточно-Европейскому округу ПАО «РОСБАНК ДОМ».

Спикеры обсудят итоги реализации на территории Саратовской области первого этапа специальной субсидированной ипотеки с господдержкой под 6,5%, в том числе, как отреагировали строительная отрасль и население на запуск новой ипотечной программы; условия, возможности и ожидания от второго этапа реализации специальной государственной льготной ипотечной программы.

Начало мероприятия в 12:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также в Instagram Direct аккаунта «Комсомольская правда» - Саратов @kp_saratov.

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