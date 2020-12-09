В Саратове возбуждено уголовное дело о выброшенной с четвертого этажа собаки

Полиция Саратова возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животным.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, будут установлены все обстоятельства случившегося.
Напомним, днем 8 декабря из дома по улице Антонова был выброшен пес. По словам очевидцев, это сделал муж хозяйки собаки. Он был пьян и вышвырнул собаку с четвертого этажа.
Животное получило серьезные травмы, в том числе, перелом позвоночника. Волонтеры организовали сбор средств на лечение, сегодня должна была пройти операция.
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