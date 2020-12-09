Пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с Nexia в Саратове

В Саратове столкнулись ВАЗ-2115 и Daewoo Nexia
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове сегодня, 9 декабря, столкнулись Daewoo Nexia и ВАЗ-2115.
- Авария произошла на улице Азина, 67 в 15:00. За рулем иномарки был 41-летний мужчина, ВАЗ вел 34-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
В ДТП пострадала 31-летняя пассажирка отечественного авто. Ее госпитализировали.
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