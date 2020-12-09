Инспекторы в Саратовской области ловили рыбаков на тонком льду

Рыбакам напомнили о правилах безопасности Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратовской области инспекторы ГИМС провели рейд на Волге.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, на водоемах образовался тонкий лед, но выходить на него опасно.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 10 декабря, инспекторы побывали в районе поселка Усть-Курдюм — излюбленном месте для зимней рыбалки. Порой здесь собираются до 300 человек с удочками.

Рыбакам напомнили об опасности тонкого льда, о том, что прочный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.

Особо осторожными надо быть в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий. Также нельзя пробивать несколько лунок рядом, собираться в одном месте большими группами.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Если вы услышали потрескивание, вернитесь назад по своим же следам.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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