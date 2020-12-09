Инспекторы в Саратовской области ловили рыбаков на тонком льду

Рыбакам напомнили о правилах безопасности
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Саратовской области инспекторы ГИМС провели рейд на Волге.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, на водоемах образовался тонкий лед, но выходить на него опасно.
.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 10 декабря, инспекторы побывали в районе поселка Усть-Курдюм — излюбленном месте для зимней рыбалки. Порой здесь собираются до 300 человек с удочками.
Рыбакам напомнили об опасности тонкого льда, о том, что прочный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок.
Особо осторожными надо быть в местах с быстрым течением и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий. Также нельзя пробивать несколько лунок рядом, собираться в одном месте большими группами.
.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Если вы услышали потрескивание, вернитесь назад по своим же следам.
.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.