В Саратовской области из-за коронавируса закрыты шесть школ и 43 класса

В Саратовской области из-за распространения коронавируса закрыты шесть школ.

- По одной в Перелюбском, Хвалынском, Федоровском, Краснокутском, Балтайском и Питерском районах — это 2 742 ученика и 188 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Также на «дистанционку» полностью перевели 43 класса.

Из-за ОРВИ и гриппа на дому учатся ребята шести школ и частично 16 классов в десяти школах.

Коронавирус повлиял также на ссузы и вузы. Так, полностью закрыты Питерский агропромышленный лицей и Хвалынский агропромышленный лицей, а из-за гриппа и ОРВИ на дистанционное обучение перешли студенты Ершовского агропромышленного лицея и Аркадакского филиала Балашовского техникума механизации сельского хозяйства.

В восьми вузах на дистанционное обучение перевели 117 групп

Не пощадил COVID-19 и детсады. Полностью закрыт садик в Балаковском районе и 22 группы в 19 детсадах области. Из-за ОРВИ не работают два детсада: в Аркадакском и Романовском районах, а также шесть групп в шести садах региона.

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