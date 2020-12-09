Водитель фуры умер на ходу на дороге между Солнечным и Юбилейным

Фура слетела с трассы. после того, как водитель умер за рулем
Фото: ГИБДД по Саратову
По предварительным данным, в 14:30 на объездной дороге Юбилейный - Солнечный водитель управляя фурой Мерседес в пути следования допустил съезд в кювет.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают данные водителя.
Как уточнили в ГИБДД Саратова, Прибышие свотрудники обнаружили в кабине труп шофера.
По предварительным данным, водитель умер в пути, после этого фура слетела с дороги. На машине номера Свердловской области.
Никто из других участников движения не пострадал.
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Фото: ГИБДД по Саратову