Водитель фуры умер на ходу на дороге между Солнечным и Юбилейным

Фура слетела с трассы. после того, как водитель умер за рулем Фото: ГИБДД по Саратову

По предварительным данным, в 14:30 на объездной дороге Юбилейный - Солнечный водитель управляя фурой Мерседес в пути следования допустил съезд в кювет.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают данные водителя.

Как уточнили в ГИБДД Саратова, Прибышие свотрудники обнаружили в кабине труп шофера.

По предварительным данным, водитель умер в пути, после этого фура слетела с дороги. На машине номера Свердловской области.

Никто из других участников движения не пострадал.