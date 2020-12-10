В четверг в Саратове вновь будет холодно и туманно

В Саратовской области сегодня, 10 декабря, ожидается переменная облачность без существенных осадков.
- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Днем столбик термометра покажет -5…-10 градусов, а в Левобережье может дойти до -15 градусов.
В 2019 году в этот день было теплее — −2…+3 градуса, но присутствовал гололед.
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