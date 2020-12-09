На детской площадке в Энгельсском районе собака покусала ребенка. Моральный вред оценен в 30 тыс. рублей

В Энгельсском районе на 12-летнюю девочку напала собака.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, по данному факту проведена проверка.
ЧП случилось днем 5 августа в поселке Новопушкинский. Девочка гуляла на детской площадке, когда на нее напал пес.
Установлено, что животное проживало на автостоянке. Ответственность за него должен нести владелец организации.
Прокуратура направила в суд иск о защите прав несовершеннолетней и компенсации морального вреда. В итоге было заключено мировое соглашение, предприниматель выплатил 30 тыс. рублей.
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