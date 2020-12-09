Под Саратовом погиб водитель опрокинувшейся «Гранты»

Автомобиль опрокинулся в кювете Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Аркадакском районе Саратовской области сегодня, 9 декабря, случилось смертельное ДТП.

- В 10:10 на 83-м км трассы Балашов — Ртищево 41-летний водитель «Лады Гранта» съехал в кювет и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Мужчина скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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