Депутаты Облдумы приняли решение включить два поселка в состав Саратова

Границы Саратова будут расширены. Такое решение приняли депутаты областной думы на заседании 9 декабря.
Напомним, речь о присоединении к городу нескольких поселков ведется уже несколько месяцев. Были проведены публичные слушания, и местные депутаты в Багаевке и Красном Текстильщике согласились на включение территорий в состав Саратова. Жители Александровки высказались против.
При этом власти заверяют, что статус сельских поселений будет сохранен, а жители не лишатся своих льгот. Также им не придется менять паспорта.
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