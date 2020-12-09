ИП в саратовском клубе оштрафовали за работу после 23:00

Волжский районный суд в понедельник, 7 декабря, вынес решения за нарушения в период распространения коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, к ответственности привлекли 42 людей, которые были в общественных местах без масок. 36 из них отделались предупреждением, шести выписали штраф по 1 тыс. рублей.

Также под суд попал индивидуальный предприниматель, осуществлявший свою деятельность в баре «Бьютифул». Он 23 октября работал в 23:15, что нарушает правила, ведь подобные заведения могут быть открыты только до 23:00. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

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