Панков: Должен быть строгий спрос с подрядчиков по срокам и качеству капремонта

По поручению Николая Панкова состоялась встреча в селе Натальино

В селе Натальино Балаковского района по поручению депутата Государственной думы России Николая Панкова 9 декабря прошла встреча местных властей с подрядной организацией по ремонту крыши дома на улице Маркса.

Ранее отмечалось, что жильцы дома вынуждены с лета жить без крыши и сейчас оказались беззащитны перед морозами.

- Подрядчик затянул работы по капремонту, и дом к началу зимы остался с разобранной крышей. Утверждает, что заказанный утеплитель прибудет в ближайшее время (его заказали в Тамбове), и будет уложен до субботы. Если не выполнит обещание, то буду ставить вопрос о санкциях, — заявил Николай Панков.

Дом без крыши обещали утеплить уже к субботе

В своем телеграм-канале «Пара слов» он отметил, что аналогичные проблемы возникли и в других районах области: Хвалынске, Вольске, Пугачеве.

- По этому поводу обращался в жилищную инспекцию и прокуратуру. Должен быть строгий спрос с подрядчиков по срокам, качеству капремонта. Думая о своем удобстве и экономии, они не должны забывать об интересах людей. А получается, подрядные организации не торопясь заказывают материалы из других регионов, ждут поставок. Перенаправляют рабочих с одного дома на другой. А дома в это время стоят без крыш. Квартиры людей затапливает дождями, промерзают стены, — написал депутат.

Он сообщил, что в регионе идет проработка вопроса возможного переноса сроков установления минимального размера взноса за капремонт с 1 октября на 31 декабря.

- Подчеркну: этот перенос ни в коем случае не должен использоваться как возможность повысить плату. Жители и так несут серьезную финансовую нагрузку по капремонту. Качество оказываемой людям услуги – вот на что нужно сейчас обратить главное внимание всем ответственным структурам, — считает Николай Панков.

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