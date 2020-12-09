Саратовец потратил на биткоины полмиллиона рублей и прогорел

В Саратове на мошенников в интернете наткнулся 42-летний местный житель.

- В соцсети он увидел объявление о дополнительном заработке. Мужчина заполнил электронную форму, с ним связался якобы консультант и предложил вложиться в криптовалюту. Мужчина перевел 375 тыс. рублей на один счет и 135 тыс. рублей — на другой, чтобы купить биткоины, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Однако после перечисления средств переписка в сети с аферистом оказалась удалена.

Потеряв 510 тыс. рублей, мужчина пошел в полицию. Там возбудили уголовное дело. Горожан просят не переводить сбережения по указанию посторонних лиц на неизвестные счета.

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