Сергей Грачев: Саратову нужны стадионы и ледовые площадки

Первый заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергей Грачев провел совещание по работе спортивных объектов. Также он посетил некоторые из них.

- Городу нужны стадионы, ледовые площадки, спортивные объекты. Посетил объекты и обсудил с руководителем МКУ «Капитальное строительство», социальным и дорожно- транспортным блоком механизмы проведения строительно-монтажных работ на городских стадионах. Поручил в ближайшее время просчитать объем капвложений при разработке проектно-сметной документации для реконструкции спортивных объектов, дать предложения по повышению эффективности оплаты за коммунальные ресурсы, — сообщил Сергей Грачев на своей странице в Instagram.

По его словам, немало еще нерешенных вопросов по подготовке площадок под строительство ледовых арен в Студгородке и при гимназии №89 в Ленинском районе.

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