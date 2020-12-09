Две женщины и трое мужчин умерли от коронавируса в Саратовской области

От коронавируса умерли пять саратовцев за сутки
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Саратовской области еще пять человек скончались от коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве здравоохранения, это две женщины и трое мужчин.
Все они страдали хроническими заболеваниями:
- женщина 48 лет с гипертонической болезнью,
- женщина 59 лет с сахарным диабетом, нефропатией, хронической болезнью почек,
- мужчина 58 лет с атеросклеротической болезнью сердца,
- мужчина 59 лет с гипертонической болезнью, мочекаменной болезнью,
- мужчина 88 лет с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью.
В регионе официально зарегистрирована смерть от коронавируса у 289 человек.
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