Бюджет Саратовской области на 2020 год стал еще тяжелее из-за коронавирусных потерь

Доходы бюджета Саратовской области в 2020 году составят 128 млрд 203,2 млн рублей, расходы — 136 млрд 230,9 млн рублей.

Дефицит областного бюджета — 8 млрд 027,7 млн рублей будет покрываться за счет кредитов на 5 млрд 831,4 млн рублей, возврата кредитов от местных бюджетов — 243,3 млн рублей и использования остатков средств, образовавшихся на 1 января 2020 года на едином счете области, в размере 1953,0 млн рублей.

Такие изменения в бюджет области приняты сегодня, 9 декабря, на внеочередном заседании Саратовской областной думы.

Общий объем доходов областного бюджета на 2020 год снижен на общую сумму 227,7 млн. При этом расходы бюджета возросли в целом на 2 млрд 815,1 млн рублей.

Дополнительные поступления из федерального бюджета не смогли полностью закрыть провал между расходами и доходами.

В основном это связано с падением налоговых и неналоговых доходов региона на 4 млрд 225,2 млн рублей в связи с ухудшением показателей социально-экономического развития из-за пандемии коронавируса.