У саратовца забрали Mitsubishi Lancer за долги по воде

Должник лишился иномарки

В Саратове должник за воду лишился дорогой иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», у мужчины был изъят автомобиль Mitsubishi Lancer.

Житель дома по улице Пугачева задолжал за услуги холодного водоснабжения и водоотведения более 40 тыс. рублей. Это выяснилось в ходе рейда сотрудников «КВС» и приставов по Кировскому району.

Самого должника застать дома не удалось. Зато у него есть автомобиль. Был составлен акт описи ареста. Позже машину отправили на специализированную стоянку.

- КВС обращает внимание потребителей, что совместные рейды с представителями службы судебных приставов будут осуществляться на постоянной основе. Если гражданин получит платежный документ категории «Должник», компания рекомендует незамедлительно произвести оплату, не доводя ситуацию до изъятия имущества. Напоминаем, что своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения — главное условие предоставления коммунального ресурса. К должникам за услуги КВС применяется целый комплекс возможных предусмотренных законодательством мер вплоть до взыскания в судебном порядке и изъятия имущества. На сегодняшний день в Саратове насчитываются порядка 120 тыс. должников за водоснабжение и водоотведение, многие из которых не платят более двух расчетных периодов, — отметили на предприятии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.