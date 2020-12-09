В Саратовской области живут два Героя Советского Союза и два Героя России

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

В Саратовской области на 8 декабря 2020 года проживают два Героя Советского Союза — ветеран Великой Отечественной войны Георгий Федорович Платонов и ветеран войны в Афганистане Сергей Викторович Филипченков, а также два Героя России — летчик-испытатель Василий Григорьевич Работа и офицер спецназа внутренних войск Александр Юрьевич Янклович.

Кроме этого в регионе живут Герой Труда Российской Федерации Людмила Ивановна Корнилова и восемь Героев Социалистического Труда.

Всего в годы Великой Отечественной войны 293 саратовца удостоены звания Героя Советского Союза, 32 саратовца стали полными кавалерами ордена Славы.

Сегодня, 9 декабря, в день Героев Отечества Людмила Корнилова и Александр Янклович возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы. С ними вместе цветы возложил к мемориалу на Соколовой горе и губернатор Валерий Радаев.

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