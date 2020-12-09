Водитель из Волгограда устроил ДТП на саратовской трассе и остался недоволен приговором

Водитель из Волгограда не согласился с приговором суда в Красноармейске Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, авария произошла 20 декабря 2019 года на трассе Сызрань — Саратова — Волгоград.

Было установлено, что волгоградец на автомобиле Kia Sorento во время обгона выехал на встречку. Иномарка врезалась в Audi 80, водитель которого был серьезно травмирован.

Суд приговорил 33-летнего мужчину к году ограничения свободы, лишению прав на полтора года и выплате 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Защитник обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым, а сумму компенсации чрезмерной.

Однако коллегия по уголовным делам признала решение Красноармейского суда законным.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.