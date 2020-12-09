Депутаты прекратили полномочия Сергея Грачева в Саратовской областной думе

Сергей Грачев

В Саратовской областной думе депутаты на внеочередном заседании 9 декабря досрочно прекратили полномочия депутата Саратовской областной думы Сергея Грачева. Кроме этого он освобожден от должности председателя комитета думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Напомним, Грачев с 8 декабря приступил к работе в качестве первого заместителя мэра Саратова. Он, как ранее писала «КП-Саратов», на своей должности будет заниматься вопросами городского хозяйства и строительства.