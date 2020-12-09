Заместителем мэра Ярославля стала уроженка Саратова

Елена Паршина. Фото пресс-службы мэрии Ярославля

Заместителем мэра Ярославля по взаимодействию с органами власти и информатизации стала уроженка Саратова Елена Паршина.

Как сообщает администрация города, чиновница имеет два высших образования по специальностям «История» и «Государственное и муниципальное управление». Ранее Паршина работала замглавы муниципального образования Питерского района Саратовской области, была помощником депутата Госдумы и замруководителя главы администрации Республики Марий Эл.

- Свою роль в органах власти вижу в максимальном содействии дальнейшему полноценному развитию города, — цитирует слова Елены пресс-служба Ярославля.

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