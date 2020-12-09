Износ части водопровода привел к отключению воды в центре Саратова

В Саратове сегодня, 9 декабря, отключили воду в центре города.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», подача водоснабжения на улицу Первомайская, от Соборной до Радищева, ограничена для работ по замене изношенного запорного устройства на водопроводе.

Воды не будет ориентировочно до 15:00.

Напомним, также сегодня водоснабжение отключили на одной улице Комсомольского поселка.

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