В Саратове вынесены приговоры министру и трем депутатам

Вынесены приговоры по резонансным коррупционным делам Фото: Александр Уриевский

В Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, СУ СКР по Саратовской области рассказало о наиболее распространенных в нашем регионе преступлениях.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 594 преступления коррупционной направленности, сообщили «КП-Саратов» в ведомстве. В производстве находилось 216 уголовных дел.

В структуре дел преобладают взяточничество и коммерческий подкуп — 49. Также зарегистрировано 12 дел о мошенничестве с использованием служебного положения, пять — о присвоении и растрате и четыре — о злоупотреблениях полномочиями.

К уголовной ответственности за коррупционные преступления привлекли 40 государственных и муниципальных служащих органов власти. Среди них: министр, три депутата, пять руководителей органов МСУ, в том числе глава муниципалитета, шесть представителей руководящего состава правоохранительных и надзорных органов.

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