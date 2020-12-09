В Балакове иномарка после тарана от фуры вылетела на тротуар

Фото ГИБДД Балаково

В Балакове Саратовской области вчера, 8 декабря, случилось ДТП.

- В 11:30 на шоссе Академика Королева 39-летний водитель фуры MAN врезался в Hyundai Elantra, который вел 57-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

После этого легковушку отбросило на тротуар.

Фото ГИБДД Балаково

В ДТП пострадала 54-летняя пассажирка Hyundai. Ее с травмами отвезли в больницу.

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