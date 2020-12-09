Саратовские таможенники нашли в магазине 268 пар немаркированной обуви

Фото пресс-службы Саратовской таможни

В Пензе мобильная группа Саратовской таможни нашла 268 пар немаркированной обуви.

- В одном из магазинов Пензы прошел таможенный осмотр. Роспотребнадзор арестовал выявленную продукцию, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Возбуждено административное дело за продажу обуви без маркировки и информации.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Всего за две недели в Пензе выявили 4 тыс. пар немаркированной обуви.

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