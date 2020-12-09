Коронавирус в Саратове: заразились за сутки 259 человек

Выздоровевших за сутки оказалось больше, чем зараженных

В Саратовской области на утро 9 декабря выявлено 259 случаев заражения коронавирусом. Это повторение рекорда от 4 декабря.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, выздоровели за сутки 373 человека. Таким образом, общее число зараженных составило 29 458 человек, а победивших болезнь — 25 038.

Среди новых зараженных пневмония выявлена у 65 человек. У большинства — 164 пациентов — имеются симптомы ОРВИ.

Также заразились 23 ребенка до 18 лет и 77 человек старше 60 лет.

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