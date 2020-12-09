На открытие Дворца водных видов спорта в Саратове ждут Александра Попова

Дворец водных видов спорта Фото: Мария Франко

Известный пловец, многократный олимпийский чемпион Александр Попов дал согласие приехать после открытия Дворца водных видов спорта в Саратов и провести там мастер-классы и ряд соревнований. Об этом заявил 9 декабря на заседании комитета облдумы министр спорта и молодежной политики Александр Абросимов.

Дворец водных видов спорта, который начали строить в 2014 году в поселке Солнечный-2 в Саратове, к моменту окончания строительства подорожал до 1 млрд 19,3 млн рублей.

Его сдача, как доложил министр, планируется на 30 декабря 2020 года. Сейчас идут отделочные работы внутри трехэтажного здания, монтаж фасада.

Бассейн будет полностью отвечать всем современным стандартам для проведения соревнований самого высокого уровня. Оборудование уже закуплено.