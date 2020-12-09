На трассе под Саратовом внедорожник врезался в прицеп «КамАЗа»

Mitsubishi врезался в прицеп грузовика Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ртищевском районе Саратовской области вчера утром, 8 декабря, на трассе Р-208 случилось ДТП.

- Около 06:15 55-летний водитель Mitsubishi Asx столкнулся с прицепом ГКБ-8350 автомобиля «КамАЗ-5320», который попутно ехал, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадал 57-летний пассажир внедорожника. Его госпитализировали с травмами.

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